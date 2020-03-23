وفاة ابنة فنانة شهيرة بشكل مفاجئ (صور)

23 مارس 2020 - 08:30 م

فجع الموت الفنانة المعتزلة ناهد جبر، في ابنتها التي أعلن زوجها عن وفاتها بشكل مفاجئ، دون ذكر الأسباب أو معاناتها من مرضمعين.

وقال زوجها حازم المبروك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتي المرحومة مايسة عصام بهيج، سيتم التجمع أمام الباب الخلفي لمستشفى الشرطة بمدينة نصر لتحديد مكان الصلاة نظرا لقرار غلق المساجد والدفن بالمقابر أسفل كوبري العاشر من رمضان نسألكم الدعاء لها".

يشار إلى أن ناهد جبر مخرجة وممثلة سينمائية ومسرحية مصرية، ولدت في 11 يوليو 1945، ابنة اللواء عبد الفتاح جبر وشقيقة الفنانة منى جبر، تخرجت في معهد السينما قسم إخراج، وتزوجت الفنانة ناهد جبر من اللاعب عصام بهيج نجم كرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، في فترة الخمسينيات، وأنجبا ابنتهما مايسة.

وفي بداية التسعينيات قررت ناهد اعتزال الفن نهائيا وارتداء الحجاب والتفرغ للعبادة والأسرة.