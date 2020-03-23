«موسى» محذرًا:« هنبقى زي إيطاليا»

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طالب الإعلامي أحمد موسى، جميع المصريين بالإلتزام بتعليمات الحكومة، وضرورة المكوث في المنازل، لمنع انتشار فيروس كورونا، محذرًا من مصير إيطاليا في حالة عدم إلتزام المواطنين.

وأضاف "موسى"، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛:«محدش بيطلب منكم يامصريين غير أنكم تقعدوا في بيتكم .. إيطاليا عندها وفيات اليوم فقط 601 ».

وتابع موسى « منظمة الصحة العالمية تحذر الناس من الخروج في الشوارع والمصريين بيخروجوا برة وماليين الشوارع؛ أنتم مش خايفين على نفسكم، هتصاب بالكورونا وهتموت لا قدر الله».

وأشار إلى أن إيطاليا عندما وصلت إلى 1000 حالة إصابة خرج الأمر عن السيطرة، لدرجة أنها أصبحت من أكثر الدول إصابة بالمرض في 11 يوما فقط، وذلك بسبب خروج المواطنين للشوارع والتنزه وعدم المبالاة بالفيروس.


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