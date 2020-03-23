"السعيد": لو لم ننفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ فترة "كنا وقعنا"

23 مارس 2020 - 07:36 م

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن كل انخفاض في سعر البترول يؤدي لقدر من الوفر في الميزانية؛ ولكن هناك تأثيرات مختلفة على مختلف القطاعات، والدولة المصرية حققت قدر كبير من التوازنات حتى في مرحلة الإصلاح الاقتصادي، بتوفير حماية اجتماعية مع توفير فرص عمل مع دعم بعض الفئات.

وأضافت "السعيد"، خلال حوارها مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الاثنين، أنه لو لم ننفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ فترة "كنا وقعنا"، مشددة على أن مصر اقتصاد مصر متنوع ويمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي بإمكانياتنا.

وتابعت، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يجعل الاقتصاد قوي في مواجهة الازمات، مشيرة إلى أننا كنا قد بدأنا المرحلة الثانية من الإصلاح وهي الإصلاح الهيكلي وجزء منه إصلاحات مؤسسية، وإصلاح تشريعي، معقبًا: "أزمة كورونا فرصة للتركيز على استكمال هذه الاصلاحات".