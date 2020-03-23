يقتل زوجته أثناء معاشرتها ويسلم نفسه للشرطة والسبب صادم

23 مارس 2020 - 03:39 م

أقدم "مبيض محارة" بقرية "نبروة" مركز طلخا محافظة الدقهلية، على قتل زوجته في غرفة نومهما على السرير خنقًا، أثناء معاشرتها، بعد أن شك في سلوكها وقام بتسليم نفسه لمركز الشرطة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير مباحث المديرية يفيد يقيام "عبد الحميد ا م - 27 عامًا - مبيض محارة"، بالتوجه إلى مركز نبروة للاعتراف بقتل زوجته "نورا ا. ت - 26 عاما - ربة منزل"، حيث قام بخنقها بيديه داخل غرفة نومهما.

وتوجت قوة أمنية من مركز نبروة إلى مسرح الجريمة، وعُثر على الزوجة ملقاة على أرضية الغرفة بالطابق الثاني، وآثار خنق حول رقبتها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وبعرض الزوج على النيابة أقر بجريمته لشكه في سلوكها، ووجهت له تهمة القتل العمد، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.