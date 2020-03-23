«كاف» يحسم مصير الأهلى والزمالك فى«أبطال إفريقيا»

23 مارس 2020 - 03:29 م

وسط أنباء عن إلغاء البطولتين، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تشكيل لجنة طوارئ خاصة برئاسة أحمد أحمد رئيس الكاف لحسم مصير بطولتى دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية بعد انتشار فيروس كورونا الخطير خلال الوقت الراهن .

وجاء قرار تشكيل لجنة طوارئ خاصة من قبل الكاف للوصول إلى أفضل الحلول الممكنة بشأن بطولتى دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية والعمل على حل هذه الأزمة التى تواجه العالم أجمع بسبب انتشار فيروس كورونا.

يذكر ان الكاف قرر تعليق كافة الأنشطة والبطولات الخاصة به فى الوقت الحالى وقرر تأجيل منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية 2021 بجانب تأجيل بطولة الأمم الإفريقية للمحليين بالإضافة إلى غلق مقر الكاف بالقاهرة كإجراءات وقائية لمواجهة الكورونا.