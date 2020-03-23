مباحثات للأمم المتحدة مع السياحة عن سلامة الأغذية في الفنادق

23 مارس 2020 - 02:49 م

استقبل أمس الأحد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السيد منجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب مصر لبرنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة للأمم المتحدة (UNWFP )، وذلك لتعزيز سبل التعاون في مجال القطاع السياحي، بحضور محمد بدر المستشار السياسي الأول بروما والمهندسة آلاء الزهيري مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية.

وخلال الاجتماع ناقش الجانبان أوجه التعاون المختلفة لضمان صحة وسلامة الغذاء في الفنادق والمطاعم السياحية في مصر بجميع أنواعها ورفع كفاءة وتطوير نظم تخزين الأغذية والمشروبات، وإتباع الطرق المثلي في تخزينها.

كما تمت مناقشة أيضا تقديم دورات تدريبية توعوية للعاملين بالقطاع السياحي تتناول الجوانب الرئيسية المتعلقة بصحة وسلامة الأغذية مثل الممارسات الجيدة لتصنيع وتداول الأغذية بالمنشآت السياحية و الفندقية.