» زوجته في حضن عشيقها.. التفاصيل الكاملة لقتل جزار زوجته في الهرم

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متابعات- أمينة عبد العال

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الهرم

العمرانية

جزار

تجري نيابة جنوب الجيزة تحقيقات موسعة في قتل جزار لزوجته وعشيقها بعد ضبطهما في أحضان بعضهما داخل شقته بمنطقة العمرانية، بالهرم.

وكانت التحقيقات الأولية كشفت أن بلاغ ورد للأجهزة الأمنية بالجيزة بوقوع جريمة قتل داخل شقة بمنطقة العمرانية وانتقلت قوات الأمن وتبين بالفحص وجود جثتين لربة منزل" الزوجة" وتبلغ من العمر 22 عام ترتدي قميص نوم ومطعونة طعنتين و جثة  لبائع خضروات يبلغ من العمر 24 عام، عاري ومطعون بـ 15 طعنة ، وتم القبض علي القتيل الجزار والذي يبلغ من العمر 31 عام وملابسه غارقة بالدماء وبحوزته سكين.

واعترف المتهم بقتل المجني عليهم وسرد تفاصيل الجريمة حيث أن صاحب الجزارة التي يعمل بها طلب منه إحضار دواء فاستغل قرب الصيدلية  من منزله وتوجه إلي منزله ففوجئ بزوجته في أحضان القتيل الثاني تقيم علاقة جنسية معه فقتلهما.


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