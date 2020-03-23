"لازم حظر تجوال وإلا هنبقي زي الصين وإيطاليا"

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حظر تجوال

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سليمان وهدان

طالب النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، بضرورة فرض حظر التجوال في مصر بسبب عدم التزام المواطنين بالمكوث في المنزل لمواجهة أزمة فيروس "كورونا".

 وقال "وهدان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية " المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، يجب على الشعب المصري أن يفهم أننا نواجه خطرا حقيقا، وإلا سنصبح مثل الصين وإيطاليا وإحنا مش عازين نبقي كده". 

 وناشد "وهدان"، المستثمرين ورجال الأعمال وقف التجمعات الموجودة في المصانع الخاصة بهم، قائلا:"مش هنموت لو مشتغلناش، لازم حظر تجوال عشان الشعب مش عاوز يفهم".

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