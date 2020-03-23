» التضامن تتلقى الشكاوى إلكترونيا على هذا الرابط

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وزارة التضامن

كورونا

فيروس كورونا

في ضوء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار  فيرس كورونا وحفاظا على صحة وسلامة العاملين بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي  ومديريات التضامن الاجتماعي على مستوى المحافظات والمواطنين من أية احتمالات، أو فرص للعدوى يمكن أن تنتج عن الاختلاط. 

قررت وزارة التضامن الاجتماعي بشكل مؤقت عدم تلقى أية شكاوي ورقية  بالديوان العام  أو بإدارات خدمة المواطنين بالمديريات والإدارات الاجتماعية التابعة لها ، كما تقرر وقف ايه عمليات للاستعلام والتظلم الشخصي لعملاء برنامج تكافل وكرامة والاقتصار على تلقي استفسارات وشكاوى المواطنين   عبر  رابط منظومة الشكاوي الحكومية  الموحدة برئاسة مجلس الوزراء(www.shakwa.eg ) ، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 16528 برئاسة مجلس الوزراء كما  يتم تلقى  استفسارات وشكاوى المواطنين على الأرقام الخاصة بكل مديرية تضامن اجتماعي على مستوى الجمهورية

وأوضحت الوزارة أن هذه  الإجراءات  المؤقتة تأتي في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي يتم اتخاذها  للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" وأهابت الوزارة بالمواطنين الالتزام بالإجراءات دعما في مواجهة الحد من انتشار الفيروس.

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