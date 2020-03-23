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اليابان توافق علي تأجيل الأولمبياد

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تأجيل

أولمبياد

اللجنة الاولمبية

أكدت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، اليوم الإثنين، إن اليابان ستبلغ اللجنة الأولمبية الدولية، بأنها مستعدة لقبول قرار التأجيل في ظل تفشي فيروس كورونا سريع الانتشار.
 
ومن المقرر إقامة الدورة ما بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس ، وقال شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، إن تأجيل أولمبياد طوكيو قد يصبح خيارًا، إذا كان من المستحيل إقامة دورة الألعاب بشكل كامل في ظل الأجواء المخيفة الواقعة جراء انتشار الفيروس
وكانت قد انسحبت ناهومي كاواسومي لاعبة منتخب اليابان لكرة القدم النسائية اليوم من المشاركة في مسيرة الشعلة الأولمبية لدورة ألعاب طوكيو خوفا من عدوى فيروس كورونا أو نقل العدوى لأشخاص آخرين عند سفرها من الولايات المتحدة.


 
وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، بعد اجتماع طارئ لها، أنها بدأت التجهيز لخطط بديلة لأولمبياد طوكيو من بينها التأجيل.

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