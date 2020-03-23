إعلامي: "لو مات 50 مليون هنحفظ الباقين ينتقموا منكم"

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السيسي

خالد أبو بكر

كورونا

أون إي

شن الإعلامي خالد أبو بكر، هجوما حادا على قناة الجزيرة القطرية على الهواء، قائلا:" قناة الجزيرة حرفت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أزمة فيروس كورونا".

وأضاف"أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي": "قطر والجزيرة أنتم كفرة، إيه الكفر ده".

 وتابع منفعلا "يلعن أبوكم،إحنا لو مات مننا 50 مليون هنحفظ الـ50 مليون الباقين هينتقموا منكم ".

 يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد على ضرورة العمل على الحفاظ والوقاية من فيروس كورونا، خاصة أنه فيروس سريع الانتشار، فوفقًا للنظريات قد يقوم شخص واحد بنشره بين آلاف الأشخاص، إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية، فقامت "الجزيرة" بتحريف هذه التصريحات بالقول بأن الرئيس السيسي، صرح بان أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر يصلوا للآلاف.

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