مستشار بن زايد: هذا ما سيحصده كورونا خلال 2020

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عبد الخالق عبد الله

كورونا

2020

لقب العام

أعرب الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي عن تخوفه من تفشي فيروس كورونا.

وكتب عبد الخالق في سلسلة تدوينات على حسابه في تويتر أن هذا الفيروس يتحدى حاليا أمريكا والصين والقوى الكبرى والدول الصغيرة والكبيرة والعلماء والأطباء والمنظمات العالمية بما تملك من قدرات وإمكانيات مهولة.

وأضاف أن يواصل انتشاره في 100 دولة ويصيب 100 ألف حالة خلال شهرين فقط لتدخل 2020 كسنة  كورونا في التاريخ ، وأتوقع حصوله على لقب شخصية عام 2020.

وأوضح عبد الخالق عبد الله أن الإمارات تتعامل مع فيروس كورونا بحرفية وثقة عالية فلا تهويل ولا تهوين وهذا سر تألق نموذج الإمارات التنموي وسر ثقة العالم بها.

وأشار إلى أن تعامل الإمارات الشفاف مع كل أزمة في السابق وفِي اللاحق يجدد ثقة العالم بنموذج الإمارات ليخرج أكثر قوة ويواصل مسيرته نحو العالمية وصعوده نحو قمة جديدة.


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