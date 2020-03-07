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نبيل الحلفاوي يتوقع نتيجة الأهلي وصن دوانز

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نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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نتيجة

نبيل الحلفاوي

الاهلى

صن دوانز

توقع الفنان نبيل الحلفاوي نتيجة مباراة اليوم بين الأهلي وصن داونز  التى تجمعهما فى دورى أبطال أفريقيا، وسأله أحد متابعيه قائلا: “توقعاتك أيه ياقبطان، ليرد الحلفاوي: “سنصعد إن شاء الله”.

ويخوض الأهلي مواجهة صن داونز في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبي، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق قد حقق الفوز على صن داونز في القاهرة بهدفين دون رد، ويبحث الأهلي عن حسم تأهله من بريتوريا في مواجهة اليوم.

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