» نبيل الحلفاوي يتوقع نتيجة الأهلي وصن دوانز

07 مارس 2020 - 12:59 م

توقع الفنان نبيل الحلفاوي نتيجة مباراة اليوم بين الأهلي وصن داونز التى تجمعهما فى دورى أبطال أفريقيا، وسأله أحد متابعيه قائلا: “توقعاتك أيه ياقبطان، ليرد الحلفاوي: “سنصعد إن شاء الله”.





ويخوض الأهلي مواجهة صن داونز في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبي، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.



