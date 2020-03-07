عاجل.. «مصر للطيران» تعلن تعليق رحلاتها للكويت

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محمد فضل- متابعات

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مصر للطيران

تعليق

رحلات

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم السبت، إلغاء رحلاتها اليومية إلى الكويت، اعتبارا من اليوم 7 مارس ولحين إشعار آخر.

وأشارت الشركة، في بيان لها، إلى القرار الصادر من السلطات الكويتية بوقف الرحلات بين الكويت وعدة دول من بينها مصر اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع.

كانت الكويت أعلنت تعليق الرحلات الجوية إلى 7 دول هي: مصر، الفيلبين، سوريا، لبنان، سريلانكا، بنجلاديش والهند، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة الرأي الكويتية.

وأصدرت الإدارة العامة للطيران المدني -نقل عبر الحساب الرسمي لإدارة الطيران المدني في الكويت على تويتر- تعميمًا لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي يشير إلى أنه بناء على القرار الصادر من السلطات الصحية في دولة الكويت توقف مؤقتًا جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من مطار الكويت الدولي.

كما أشار التعميم إلى أنه يمنع دخول جميع القادمين إلى دولة الكويت من أي جنسية ممن لديهم إقامة صالحة أو سمة دخول سابقة، وكذلك المحولين من مطارات أخرى ممن كانوا موجدين في الدول المشار إليها خلال الأسبوعين الماضيين.


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