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مفاجأة مدوية عن علاقة ياسمين عبد العزيز والعوضي

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ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي
ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي
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إيمان هاني

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صور تكشف علاقة شقيق ياسمين عبد العزيز بـ أحمد العوضي قبل الأزمة

ياسمين عبد العزيز

احمد العوضى

صفاء المغربي

كشفت الفنانة صفاء مغربي، مفاجأة من العيار الثقيل حول العلاقة العاطفية التي تجمع بين النجمة ياسمين عبد العزيز والممثل أحمد العوضي، قائلة: "يا جماعة وربنا حب أحمد وياسمين ده مموتني ضحك".

وكتبت من خلال حسابها على "فيس بوك": "في 2009 كان زوجي يوسف كان عامل مسلسل "ماتخافوش" لأستاذ نور الشريف وأحمد العوضي كان أخويا في المسلسل وكان أول مرة يمثل ودوره بيحب كتير في المسلسل ".

 وأضافت: "كان بطل ونجم من أول ما طلع وكان دايما يقول أكتر ممثلة في البنات بحبها ياسمين عبد العزيز كشكل وخفة دم وكله وده كان من 10 سنين".

وتابعت: "أحمد قال كدا عن ياسمين قبل ما يعرفها فلما شوفت بوست بحبك يا احمد فرحتله جدا عشان أخويا وضحكت قولت في بالي يابن اللذينة لأن صعب حد بياخد فتاة أحلامه بس من زمان قولتلك برج القوس برج المحظوظين".

يذكر أن ياسمين اعترفت مؤخرًا بحبها لأحمد العوضي، وهو ما تسبب في هجوم شقيقها عليها لعدم رضاه عن تلك العلاقة.

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