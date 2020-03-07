  • السبت 07 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:39 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فايلر

مفاجآت بتشكيل الأهلى لمواجهة صن داونز

كورونا

128 سعوديا يفصحون عن وجودهم في إيران

مستشار بن زايد: هذا ما سيحصده كورونا خلال 2020

مستشار بن زايد: هذا ما سيحصده كورونا خلال 2020

مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى الصين الأسبوع المقبل

عاجل.. «مصر للطيران» تعلن تعليق رحلاتها للكويت

ارشيف

مروع.. أم ترضع ابنتها "مية نار"

أرشيفية

تردد 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز

وزيرة الصحة

بالصور.. تعرف على مستشفيات العزل في جميع المحافظات

مطار الرياض

السعودية تسمح لمواطني 3 دول فقط بدخول أراضيها

الملك سلمان

بعد غلق الحرمين.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

وكيل البرلمان: التاريخ لن ينسى لك هذا يا ريس

128 سعوديا يفصحون عن وجودهم في إيران

عرب وعالم

كورونا
كورونا
Advertisements

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

لاريجاني: إيران مستعدة لمساعدة لبنان اقتصاديا

#

الكشف عن عدد المصابين في هجوم إيران الصاروخي

#

إصلاحيو إيران: لماذا كذبنا بحادثة الطائرة الأوكرانية؟

#

مصر تُعرب عن تعازيها في ضحايا الفيضانات في إندونيسيا

الصحة

اصابة

أخبار السعودية

فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، أن 128 مواطنا أفصحوا عن تواجدهم في إيران، خلال الفترة الأخيرة؛ استجابة للدعوة التي أطلقتها السلطات، في إطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا.
وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“: ”نشكر المبادرين بالإفصاح عن تواجدهم في إيران، حيث بلغ عددهم حتى صباح اليوم: 26 مواطنا متواجدا حاليا في المملكة، 95 مواطنا متواجدا حاليا في إيران، 7 مواطنين متواجدين حاليا في دول أخرى“.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت عن تسجيل 5 حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد covid-19، لمواطنين قدموا من إيران عبر البحرين والكويت، حيث تبين أنهم لم يفصحوا للجهات المختصة بسفرهم إلى إيران عند عودتهم إلى المملكة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» نبيل الحلفاوي يتوقع نتيجة الأهلي وصن دوانز
» اغتصاب ابنة فنان مصري داخل تاكسي
» مفاجأة غير متوقعة عن علاقة ياسمين عبدالعزيز والعوضي
» " فلوكس" يحيي ذكرى وفاة والدته بكلمات مؤثرة
» السعودية تسمح لمواطني 3 دول فقط بدخول أراضيها
» الصحة الكويتية تكشف حقيقة استقالة عدد من مسئوليها
» السياحة توضح حقيقة إلغاء الرحلات السياحية إلى مصر
» اللحظات الأولى لفتح صحن مطاف الحرم المكي للمصلين
» حقيقة تخلي زوجة فنان شهير عن ابنها..وهكذا علقت
» الموعد والقنوات الناقلة للأهلى وصن داونز
» معلومة مهمة عن طقس الاثنين المقبل.. تعرف عليها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:32 م

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:19

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب