تردد 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز

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الاهلى

صن داونز

قنوات مفتوحة

يلتقي النادي الأهلي المصري، بنظيره صنداونز الجنوب أفريقي، في المباراة المقرر أن تقام في الثالثة من عصر اليوم السبت في إياب دور الـ 8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتُنقل المواجهة المرتقبة عبر قناة "beIN Sports HD 1 " بتعليق علي محمد علي.

وأعلنت قنوات RTS2 السنغالية وRTB التوجولية وRTI الإيفوارية نقل المباراة على القمر الصناعي (يوتل سات)

قناة RTS2 :

تردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

قناة RTI

تردد: 11881

الاستقطاب: عمودي

معدل ترميز: 27500

 فيما يمكن استقبال قناة RTB بعد اتباع الآتي:

وكان الأهلي قد تخطى منافسه 2-0 في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ستاد القاهرة.


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