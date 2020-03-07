تردد 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز

محمد فضل- متابعات
يلتقي النادي الأهلي المصري، بنظيره صنداونز الجنوب أفريقي، في المباراة المقرر أن تقام في الثالثة من عصر اليوم السبت في إياب دور الـ 8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتُنقل المواجهة المرتقبة عبر قناة "beIN Sports HD 1 " بتعليق علي محمد علي.
وأعلنت قنوات RTS2 السنغالية وRTB التوجولية وRTI الإيفوارية نقل المباراة على القمر الصناعي (يوتل سات)
قناة RTS2 :
تردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500.
قناة RTI
تردد: 11881
الاستقطاب: عمودي
معدل ترميز: 27500
فيما يمكن استقبال قناة RTB بعد اتباع الآتي:
وكان الأهلي قد تخطى منافسه 2-0 في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ستاد القاهرة.
عصر03:32 م
فجر
04:57
شروق
06:19
ظهر
12:11
عصر
15:32
مغرب
18:03
عشاء
19:33