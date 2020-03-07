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فنان شهير يفجر مفاجأة عن عودة «أصالة» لـ طارق العريان

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أصالة وطارق العريان
أصالة وطارق العريان
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محمد فضل

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زواج

طلاق

أصالة

طارق العريان

رامى صبرى

فجر الفنان رامي صبري، مفاجأة بشأن طلاق الفنانة السورية أصالة نصرى، من المخرج طارق العريان، مؤكدًا أنهما سيعودان لبعضهما.

وقال رامي صبري خلال استضافته في برنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية: "أصالة إنسانة طيبة جدا جدا أحيانا تتعصب لكنها حنينة وجدعة ولديها مميزات كثيرة".

وعن الديو الذي جمعهما قال إنه كان من أجمل الأغنيات التي قدمت، خاصة أنه كان أقل من الآن في الشهرة وأصغر في السوق الغنائي، ولا ينسى لها وقوفها بجانبه.

وأعرب "صبري" عن حزنه بسبب انفصال أصالة عن زوجها طارق العريان، خاصة أنه كان يرى أن علاقة أصالة والعريان هي الحب الحقيقي، فكل من يراهما يعرف معنى الحب.

وأكد رامي صبري إنه يشعر أن أصالة وطارق العريان سيعودان لبعضهما وأن الانفصال لن يدوم طويلا لأن الحب بينهما كبير.

كانت الفنان أصالة أعلنت انفصالها عن المخرج طارق العريان، مؤخرًا، رافضة التحدث عن أسباب الانفصال للحفاظ على نفسية أبنائهما.


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