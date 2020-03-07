  • السبت 07 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:39 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فايلر

مفاجآت بتشكيل الأهلى لمواجهة صن داونز

كورونا

128 سعوديا يفصحون عن وجودهم في إيران

مستشار بن زايد: هذا ما سيحصده كورونا خلال 2020

مستشار بن زايد: هذا ما سيحصده كورونا خلال 2020

مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى الصين الأسبوع المقبل

عاجل.. «مصر للطيران» تعلن تعليق رحلاتها للكويت

ارشيف

مروع.. أم ترضع ابنتها "مية نار"

أرشيفية

تردد 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز

وزيرة الصحة

بالصور.. تعرف على مستشفيات العزل في جميع المحافظات

مطار الرياض

السعودية تسمح لمواطني 3 دول فقط بدخول أراضيها

الملك سلمان

بعد غلق الحرمين.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

وكيل البرلمان: التاريخ لن ينسى لك هذا يا ريس

الصحة الكويتية تكشف حقيقة استقالة عدد من مسئوليها

عرب وعالم

الكويت
الكويت
Advertisements

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

الكويت تعلن إصابة الحالة التاسعة بفيروس كورونا

#

الصحة تكشف حقيقة إصابة رجل عائد من المملكة بفيروس "كورونا"

#

فنانة شهيرة تكشف حقيقة زواجها من الراحل فاروق الفيشاوي

#

«الصحة» تكشف حقيقة إصابة تلميذين بـ"الالتهاب السحائي"

الكويت

استقالة

حقيقة

فيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، حقيقة ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تقديم وكلاء فيها استقالاتهم، مؤكدة أنها معلومات غير صحيحة، وأكدت "الصحة الكويتية" - فى بيان صحفى اليوم - أن كل قيادات الوزارة تعمل بروح الفريق الواحد، وتواصل أداء مسؤوليتها بكل اقتدار وبكامل الانسجام والتعاون، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
 
وأعربت عن كامل ثقتها فى قرارات مجلس الوزراء، التى جاءت منسجمة تماما مع توصيات الوزارة، حفاظا على مصالح الكويت العليا وأمنها الصحي، وهو ما كان محل إشادة وتقدير منظمة الصحة العالمية، التى ثمنت كل الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الكويت فى مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
 
ودعت "الصحة الكويتية" إلى ضرورة تحرى الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية لاستقاء المعلومات الصحيحة، فى ظل نهج الشفافية الذى تتبعه الوزارة فى كل شؤونها.
 
وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت يوم أمس الجمعة، عدم تسجيل أى حالة مصابة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) فى الكويت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
 
وقال المتحدث الرسمى باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - فى بيان صحفى - إن عدد الحالات المصابة بقى على ما هو عليه عند 58 حالة جميعها مستقرة، باستثناء حالتان تتلقيان الرعاية الطبية فى العناية المركزة، ومازالت حالة إحداهما حرجة، بينما الأخرى مستقرة، فضلا عن تماثل حالة للشفاء.
 
ودعا السند المواطنين والمقيمين مجددًا، إلى الأخذ بجميع التدابير الوقائية فى مكافحة العدوى، وعدم السفر فى الوقت الحالي، وتجنب التجمعات، حرصًا على صحتهم وسلامتهم، وحفاظًا على صحة المجتمع.
 
وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، فى الوقت نفسه، على ضرورة متابعة القنوات الرسمية لوزارة الصحة، بشأن آخر التطورات والمستجدات، وعدم تداول الأخبار غير الموثوقة.
 
وأعلنت الحكومة فى توجو الواقعة فى غرب أفريقيا اليوم الجمعة عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى البلاد، والحالة لامرأة (42 عاما) تقيم فى العاصمة لومى وزارت بنين وألمانيا وفرنسا وتركيا فى أواخر فبراير وأوائل مارس.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» نبيل الحلفاوي يتوقع نتيجة الأهلي وصن دوانز
» اغتصاب ابنة فنان مصري داخل تاكسي
» مفاجأة غير متوقعة عن علاقة ياسمين عبدالعزيز والعوضي
» " فلوكس" يحيي ذكرى وفاة والدته بكلمات مؤثرة
» السعودية تسمح لمواطني 3 دول فقط بدخول أراضيها
» الصحة الكويتية تكشف حقيقة استقالة عدد من مسئوليها
» السياحة توضح حقيقة إلغاء الرحلات السياحية إلى مصر
» اللحظات الأولى لفتح صحن مطاف الحرم المكي للمصلين
» حقيقة تخلي زوجة فنان شهير عن ابنها..وهكذا علقت
» الموعد والقنوات الناقلة للأهلى وصن داونز
» معلومة مهمة عن طقس الاثنين المقبل.. تعرف عليها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:32 م

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:19

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب