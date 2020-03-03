  • الأربعاء 04 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:03 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

تفاصيل إصابة مواطن مصري بـ"كورونا" في إيطاليا

وزيرة الصحة

تعليق ناري لـ"الديهي" على زيارة وزيرة الصحة للصين

وزير التعليم

وزير التعليم يكشف حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا"

وزير الأوقاف

ماذا قال وزير الأوقاف عن علاقة انتشار كورونا بالكفر والإيمان

أرشيفية

«كورونا» ليس آخرها.. أمراض فتكت بالبشر أكثر من الحروب

صورة

ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس غد الأربعاء

شيخ الأزهر خلال كلمته بمؤتمر «الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية» بأوزباكستان

شيخ الأزهر: لن يوقف حمامات الدماء إلا مذهب أهل السنة والجماعة

فايلر

«فايلر» يفاجئ نجوم الأهلي قبل لقاء «صن داونز»

أرشيفية

الصحة العالمية تزف بشرى سارة: "احتوينا كورونا"

أبو تريكه

حادث أليم.. الموت يفجع «أبوتريكة»

بالفيديو..

عبدالمنعم سعيد: أنتظر موقف العرب في ملف «سد النهضة»

الحياة السياسية

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

هذا هو السبب الحقيقي في تعقيد مفاوضات سد النهضة

#

تطور جديد.. مصر تستعين بخبرائها الدوليين في أزمة سد النهضة

#

تقارب في وجهات النظر بشأن سد النهضة

#

هذا ما قالته لميس الحديدي عن أزمة سد النهضة

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قيادات القوات المسلحة أمر هام لدراسة الإشارات في ملف سد النهضة، مشيرا إلى أنه على المستوى الشخصي ينتظر موقف الأخوة العرب في مسألة سد النهضة، حيث أن العرب يمتلكون عددًا من الأوراق الاقتصادية الكبيرة.
وأوضح "سعيد" في مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة TeN، أن إثيوبيا لم توقّع على اتفاقية قانون الأنهار الدولية، وتعتقد أن عدم توقيعها هو غير ملزم لها في مسألة البنود، وهو أمر مخالف للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن القانون الدولي يستخدم في حل مثل هذه النزاعات الدولية حول المياه.
 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إيمان خطيب.. أول محجبة بالكنيست الإسرائيلي
» إيطاليا.. ارتفاع وفيات كورنا إلى 79 حالة
» أول رد من إثيوبيا على تحذيرات القاهرة وواشنطن
» دراسة: عرق المرأة يثير الرجال جنسيًا
» بعد الإطاحة بوزراء.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة
» "رونالدو" يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة عن والدته
» الإمارات تعلن تعطيل الدراسة
» الذهب يتراجع 5 جنيهات اليوم الثلاثاء
» 12 وصية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا
» أمريكا تقدم دعمًا عسكريًا للقوات التركية بسوريا
» مفاجأة.. أمريكا تهاجم إثيوبيا بشأن سد النهضة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:00 ص

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب