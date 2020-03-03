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نشأت الديهي: تنمية إثيوبيا لن تكون على حساب المصريين

الحياة السياسية

الديهي
الديهي
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المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى منذ قليل اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شهد الاتصال التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة.
وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم" المُذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن هذا الاتصال الذي جرى بين الرئيسين يمثل حلقة من حلقات العمل الدؤوب والصعب التي تقوم به الإدارة المصرية في ملف سد النهضة، مشددًا على أن الدولة المصرية نجحت بامتياز في نقل المفاوضات من غرفة مظلمة للهواء الطلق وعلى الهواء مباشرة في واشنطن، وحصلت على التأييد الأمريكي.
وتابع، أن "ترامب" أكد خلال اتصاله أن هناك حسن نية وصدق استراتيجي وبناء لدي المصريين، وقال لـ"السيسي": "أنتو دولة محترمة وأصحاب حق، وأشكركم على التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق"، وهذا يؤكد نجاح مصر في توصيل رؤيتها ووجهة نظرها للعالم أجمع، ويؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.
وأضاف أن الجانب الإثيوبي متعنت ويضيع الوقت، فالجانب الإثيوبي أكد أن بلاده تؤمن أن المفاوضات هي الحل الوحيد للوصول لاتفاق، ولكنها تريد الخروج من الفقر للتنمية، وتحدثت عن أن سد النهضة على أرضها والمياه على أرضها ولا يحق لأمريكا التدخل في هذا الأمر، معقبًا: "من حق الشعوب أن تعيش وتنعم، ومن حق إثيوبيا الخروج من الفقر للتنمية، ولكن ليس على حساب حياة المصريين وتحقيق التنمية في مصر"، مضيفًا للمصريين: أزمة سد النهضة غير مسبوقة تاريخيًا ولكن الموضوع في أيد أمينة.

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