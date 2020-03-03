إصابة طالب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في القدس‎

03 مارس 2020 - 11:10 م

أصيب طالب فلسطيني، الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال تواجده في ساحة مدرسته ببلدة العيسوية، شمال شرقي القدس المحتلة.



وقال مركز "وادي حلوة" الحقوقي (غير حكومي)، في بيان، إن الطالب محمد عوني عطية (15 عاماً) أصيب بعيار مطاطي في يده خلال تواجده في ساحة مدرسته "الثانوية للبنين" ببلدة العيسوية.



ونقل المركز عن الناشط عدنان أبو الحمص أحد سكان بلدة العيسوية، أن "قوات الاحتلال هاجمت بوابات المدرسة، وصوبت أسلحتها تجاه الطلبة من خلال فواصل الباب الرئيسي".



وأوضح أن القوات "أطلقت أعيرة مطاطية دون اكتراث لاكتظاظ الساحة بالطلبة، حيث أصيب الطالب عطية، وتم تحويله للعلاج".

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها قوات الجيش الإسرائيلي طلاب فلسطينيين ببلدة العيسوية.



وفي سياق آخر، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، 4 فلسطينيين من سكان مدينة القدس، بينهم داعية، و3 كوادر في حركة "فتح".

وذكر مركز "وادي حلوة" أن الشرطة اعتقلت كوادر "فتح"، أثناء مرورهم عبر معبر الكرامة (اللنبي)، الذي يفصل بين الأردن وإسرائيل.

فيما قال شهود عيان، للأناضول، إن عناصر من الشرطة اعتقلت الداعية الشيخ رائد فتحي بعد الاعتداء عليه بالدفع، عقب انتهائه من إلقاء محاضرة في مسجد الهجرة ببلدة بيت حنينا، شمالي القدس المحتلة، بعد صلاة العشاء.