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إيمان خطيب.. أول محجبة بالكنيست الإسرائيلي

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الكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي
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المصريون ووكالات

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أصبحت إيمان خطيب، أول امرأة محجبة، وكذلك أول ممثل عن الحركة الإسلامية ـ الجناح الجنوبي، في الكنيست، بعد فرز 92 بالمائة من الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية التي أجريت الإثنين، وفق نتائج أولية.
وخطيب (55 سنة)، هي المرشحة رقم "15" على القائمة المشتركة، وهي تحالف 4 أحزاب عربية، بينها الحركة الإسلامية ـ الجناح الجنوبي، التي تنتمي إليها.
ووفق النتائج الأولية المعلنة الثلاثاء، بعد فرز أغلب الأصوات، حصلت القائمة المشتركة على 15 مقعدا، بعد أن كانت 13 بالكنيست (البرلمان/ 120 مقعدا) السابق.
والثلاثاء، سلطت وسائل إعلام عبرية، من بينها قناة "كان" والقناة "12"، وصحيفة "يديعوت أحرونوت" الضوء على خطيب.
ونقلت قناة "كان" الرسمية عن خطيب، قولها إنه عندما أدلت بصوتها، الإثنين، في مسقط رأسها ببلدة يافة الناصرة (شمال)، قال لها سكرتير الصندوق وهو يهودي "لنرَ كيف سيتقبلك مجتمعك (العربي)".
وأضافت خطيب: "أقول له إن مجتمعنا واعٍ وشريف، ونحن (العرب) بنات وأبناء شعب حر نقي وقادر".
فيما نقلت القناة "12" عن خطيب قولها: "ننتظر بتأنٍ. أنا هادئة، وواثقة بقوة مجتمعنا، وأعتقد أننا فهمنا الرسالة هذه المرة، لا أريد أن أتحدث كثيرا، أريد انتظار النتائج النهائية، ووقتها نتحدث".
وقالت خطيب لمراسل القناة، إنها ستولي اهتماما بالمسائل الثقافية والاجتماعية، وقضايا المرأة المتعلقة بالعمل واستبعاد النساء والعنف ضد المرأة.
بدورها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ردة الفعل الأولى لخطيب، بعد إعلان النتيجة الأولية.
ونقلت عن النائبة العربية بالكنيست قولها: "الله أكبر، الله أكبر، قلت لكم إن الله أكبر، ستكلل جهودنا بالنجاح إن شاء الله".
وأضافت للصحيفة: "كنت على ثقة بأن هذه ستكون النتيجة. كنا مع شعبنا ومجتمعنا، ونحن واثقون بقوة المواطنين. لدينا قول قوي نقوله، وهذه المرة نحن في الاتجاه الصحيح".
وخاضت خطيب الانتخابات التي جرت في أبريل/ نيسان، وسبتمبر/ أيلول 2019، لكن لم يحالفها الحظ بالوصول إلى الكنيست. -

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