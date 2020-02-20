ألمانيا.. الإرهابي العنصري مهد لهجومه بهذه الطريقة

20 فبراير 2020 - 11:18 م

أظهرت كاميرات الأمن المثبتة في المقهى الذي نفذ فيه "توبياس.ر" هجومه الإرهابي بمدينة هاناو الألمانية، قيامه بجولة استطلاع قبل 6 أيام من التنفيذ.



وأوضحت اللقطات المسجلة، أن الإرهابي العنصري كان يرتدي سترة خضراء اللون ويعتمر قبعة زرقاء.

ويعتقد أن الجاني خطط لتنفيذ الهجوم بعد جولة استطلاعية أجراها في 15 شباط/ فبراير الجاري.

ووقع هجوم مسلح مزدوج في هاناو بألمانيا، الأربعاء؛ أسفر عن مقتل 9 أشخاص بينهم 5 أتراك، وإصابة 6 بجروح.