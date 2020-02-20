"بكرى" : قوة الجيش المصري ضمانة الاستقرار والتقدم

20 فبراير 2020 - 11:00 م

قال الإعلامي مصطفى بكري إن قوة الجيش المصري هي ضمانة الاستقرار والتقدم والتنمية.



وتابع بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الجهد الكبير الذي تبذله الدولة في الداخل لتوفير الأمن والاستقرار على امتداد خريطة الوطن.



وأضاف بكري أن هناك الكثير من يعتقد أن الأمن والاستقرار يتحقق بسهولة بدون أن دفع ثمن يتم دفعه في المقابل، موضحا أن الضباط والجنود يعانوا أشد المعاناة حتى يشعر الجميع بالاطمئان والاستقرار.

