تعليق ناري لـ"الجندى" على قرار منع أغاني المهرجانات

20 فبراير 2020 - 10:40 م

أشاد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بقرار الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، بوقف مطربى المهرجانات، قائلا: "موقف فى منتهى الجدية والشرف، نحيهم ونقف معهم ونتضامن، هذه مسئولية الفنان الأمين على ثقافة وهوية المجتمع".



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، يوم الخميس: "فى هجمة تترية خطيرة تستهدف مصر، فى قيمنا وأخلاقنا ومبادئنا وأشكالنا، كل حاجة بيتم استهدافهاـ عاوزين لوثونا، لذلك أحسنت دار الافتاء، ببيانها حول هذه المهرجانات التى تحتوى على كلام فحش وبذئ".

