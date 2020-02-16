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عن "شاكوش".. فنان شهير: هي خربانة من زمان

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عمر كمال وحسن شاكوش
عمر كمال وحسن شاكوش
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علا خطاب

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علق الفنان وليد فواز، على حالة الجدل التي أثيرت بسبب مهرجان "بنت الجيران" لـ حسن شاكوش وعمر كمال، والتي تخطت حاجز الـ 100 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

وقال وليد فواز، عبر حسابه على "تويتر": "حسن شاكوش مش أول ولا آخر حد هيعجب الناس بأغانيه عدوية وحسن الأسمر وكتكوت الأمير وعلي حميدة والقائمة لا تنتهي".

وأضاف وليد فواز: "ولو كان اسمه حسن وصفي أو حسن فهمي مكنتوش هتشوفوه سرسجي أو بيشم كلة وبلاش نغمة أصل الفن ضاع والزمن الجميل كل أنواع الفنون موجودة وأنت اللي بتختار".

وتابع وليد فواز: "هي خربانة من زمان".

وأشعل مطربا المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال، حفل استاد القاهرة مساء اليوم الجمعة 14 فبراير الذي أقيم بمناسبة عيد الحب، بحضور جماهيري كبير ملأ أرجاء الاستاد.

وقدم حسن شاكوش، وعمر كمال، أغنيتهما الشهيرة «بنت الجيران» التي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، في ظل تفاعل الجمهور معهما وترديد كلمات الأغنية معهما.

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