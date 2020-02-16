» أيمن بهجت قمر يعلن عن ندمه ويصف إحدى أغنياته بلفظ خارج

16 فبراير 2020 - 02:05 م

أعلن الكاتب أيمن بهجت قمر، عن ندمه على أحدى الأغنيات التي قدمتها في مشواره الفني الطويل، واصفًا إياها بـ"القذرة"، وذك بعد إثارته الجدل بإعلانه اعتزال كتابة الأغاني.

وصرح أيمن بهجت قمر في أحد البرامج التليفزيونية، بأنها من الأغاني التي ندم على كتابها "بعشق أمك" للفنان محمد رجب واللبنانية دوللي شاهين التي قدمت خلال أحداث فيلم "البشمهندس حسن".

وقال: "أغنية قذرة ووحشة جدًا وزبالة وبكرهها، بس ساعتها كنت محتاج فلوس عشان عليا أقساط واضطريت أكتبها".

وأعلن أيمن بهجت قمر قرار اعتزاله قائلاً: "بقالي فترة بفكر جديًا في اللي هقوله أنا قررت إن أغنية مهرجان هي آخر أغنية أنا هكتبها وهعتزل تأليف الأغاني".

وأضاف أيمن بهجت: "هنتج بس وهكتب أفلام ومسرح بس أنا بقالي 28 سنة بكتب أغاني وطول الوقت في توتر.. عاصرت أجيال كتير من 1992 لحد دلوقتى وخلاص قررت ارتاح من السبق ده".