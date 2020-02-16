بالفيديو.. الجراد يقتحم مناطق زراعية بالسعودية

16 فبراير 2020 - 01:50 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاقتحام كميات هائلة من الجراد محافظة عنيزة بمنطقة القصيم.

ويظهر مقطع الفيديو كميات هائلة من الجراد وهي تنتشر في المناطق الزراعية بمحافظة عنيزة.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أوضحت أنه نتيجة لتأثير الرياح الجنوبية تحركت أسراب الجراد إلي أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل الشرقية.

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة حذرت من مجاعة محتملة في منطقة شرق أفريقيا في أسوء اجتياح منذ 25 عامًا خاصة في الصومال وإثيوبيا.

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