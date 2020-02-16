حلمي بكر: مطبخنا الغنائي مليان صراصير

16 فبراير 2020 - 01:41 م





وجه الموسيقار حلمي بكر، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "يا ريس أنا بحيي اللي إنت بتعمله، ومشفق عليك، عملت كباري، وأسفلت، ومشروعات كهرباء".



وأضاف "بكر"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الناس عايزة تصحى، بس في حد حاطط طوبة كبيرة على دماغهم"، معقبا: "الدولة هى اللي لازم تشيل الطوبة".



وعن الوضع الغنائي، عقب الموسيقار حلمي بكر، "مطبخنا الغنائي بقى مليان صراصير وحشرات مختلفة، الصراصير انتشرت أوى".

