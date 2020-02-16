  • الأحد 16 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر03:14 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سفير قطر بالمكسيك

سفير قطر بالمكسيك يرقص مع فتاة ويثير الغضب

الشعب السعودي

"بن سلمان" يزف بشرى للسعوديين

الدكتورة هالة زايد

الصحة: اكتشاف علاج لـ"كورونا" خلال 3 أسابيع

مقطع من الفيديو

بالفيديو.. الجراد يقتحم مناطق زراعية بالسعودية

القوات أمريكية

قوات أمريكية تغادر العراق وتتجه إلى سوريا

الموسيقار حلمي بكر

حلمي بكر: مطبخنا الغنائي مليان صراصير

قاسم سليماني، قائد فيلق القدس

إيران تستفز إسرائيل بتمثال لـ"سليماني"

سامي سرحان

"عم أشقية مصر"..اتحبس في واقعة سرقة وطلعه "السادات"

بن فرحان

السعودية: هذا شرطنا لتطوير العلاقات مع إسرائيل

بطرس بطرس غالي

"تزوج من يهودية وجميع أسرته وزراء".. ما لا تعرفه عن بطرس غالي

حكم رفض المصافحة باليد حال تَفَشي وباء.. الإفتاء ترد

آخر الأخبار

الإفتاء
الإفتاء
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

حكم التوسل بالنبى فى الدعاء.. الإفتاء ترد

#

حكم مصافحة الرجل للمرأة باليد.. الإفتاء تجيب

#

حكم نشر آيات من القرآن على فيس بوك.. الإفتاء ترد

#

حكم حمل السلاح بدون ترخيص.. الإفتاء ترد

الإفتاء

المصافحة

وباء

فيس

تلقت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاء نصه: "إذا تفشي وباء فما حكم الشرع في ترك المصافحة باليد".

وأجابت الدار، أن دفع الضرر ودرء الخطر عن الأنفس واجب؛ لقوله تعالى: "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ"، وكل ما كان وسيلة إلى ذلك فهو واجبٌ شرعًا، ومن ذلك ترك المصافحة بالأيدي عند اللقاء وعقب التسليم من الصلاة، كما يفعل كثير من المصلين؛ فقد تكون اليد مُلَوثة وقد تنقل العدوى وينتشر الوباء بواسطتها، فمن الواجب شرعًا اتِّقَاءُ ذلك بترك المصافحة".

وأضافت الدار، والتبليغ فورًا عمن أصيبوا بهذا المرض، فهو من أكبر الواجبات الشرعية، والتقصير فيه من كبائر الذنوب، والمُقَصِّر فيه مع التمكُّن منه أشبه بالتَّسَبُّب في قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كيف يعالج الشاي الأخضر مشاكل الكبد
» عن "شاكوش".. فنان شهير: هي خربانة من زمان
» سبب واحد يجعل مناعة النساء أفضل من الرجال
» أيمن بهجت قمر يعلن عن ندمه ويصف إحدى أغنياته بلفظ خارج
» أعطت أخيها مالاً دون علم زوجها.. الإفتاء ترد
» عمارة: لست محاميًا لـ شاكوش والإنصاف العادل واجب
» المالية تطلق الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع الموازنة العامة 2020/2021
» وزيرة الصحة: لن نغلق المطارات فى وجه الصينيين
» عمرو دياب يكشف عن دور دينا الشربيني في حياته
» برلماني: ارتفاع الاحتياطى النقدي لـ45.456 مليار دولار
» حسن شاكوش وعمر كمال يعتذران عن "خمور وحشيش"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:23 م

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:41

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    17:47

  • عشاء

    19:17

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان