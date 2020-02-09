خبيرة أبراج تعلن توبتها: رأيت حلما مرعبا

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ملك المنشاوي
ملك المنشاوي
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أحمد عادل شعبان

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ملك المنشاوي

خبيرة الأبراج

أعلنت خبيرة الأبراج و ورق التاروت ملك المنشاوي اعتزالها تماما هذا المجال ، مضيفة : أنا توبت ومش هرجع للطريق دا تاني.

وقالت "ملك" في فيديو بثته عبر صفحتها بـ"يوتيوب" : القصة بدأت معي منذ الصغر .. كانت هواية ثم سيطرت عليّ وأصبحت أشاركها مع الجمهور وأتوقع شخصياتهم بهذه اللعبة .

وأضافت: رأيت حلما وشعرت أنه رسالة من الله .. رأيت صديقة من صديقاتي - وهي ملتزمة - تخبرني أن يوم القيامة أوشك على القيام ، وطلبت مني الاستعداد للمشي على الصراط المستقيم ، ورأيت نفسي أسير على الصراط وكنت آخر إنسانة تسير ، ونجاني الله وعبرت الصراط ولهذا قررت التوقف عن هذا الأمر .



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