شاهد .. وائل غنيم يشتم أم مذيع الجزيرة بلفظ خارج

09 فبراير 2020 - 07:00 ص

شن وائل غنيم هجوما شرسا على مذيع قناة الجزيرة القطرية جمال ريان ، مطالبا إياه بعرض منزله للناس .



وقال "غنيم" في فيديو بثه عبر صفحته بـ"تويتر" : وقال "غنيم" في الفيديو: إزيك يا جمال .. أنا غيرك كدا مبمثلش .. يعني أنا بطلع كدا بوريك المكان اللي أنا فيه .. وأنا حاليا في مطعم عربي في سانتا كروز عقبال عندك ومستمتع ومبسوط وبحط صوري وفيديوهاتي .



وأضاف: أنت بقى بتتكلم كتابات ولما بتتصور بتتصورلنا عيان وتعبان وبتبكي .. ما تصورلنا بيتك يا جيمي .. صورلنا بيتك يا ابن الـ(....)..







