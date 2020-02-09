رعب بين لاعبي الزمالك بسبب أبو تريكة

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أبو تريكة
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ابو تريكة

كشفت مصادر داخل نادي الزمالك عن تحذير تلقاه الجميع من مرتضى منصور - رئيس النادي - بعدم التقاط صور مع محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق أثناء تواجدهم لقطر للعب السوبر الأفريقي .

وأكدت المصادر أن تحذير مرتضى جاء بخاصة أن أبو تريكة يقيم بقطر وأنه يعمل في قنوات بي إن سبورت التي تملك حقوق المباراة .

وأشارت المصادر أن أبو تريكة ينوي زيارة بعثة الزمالك من أجل مؤازرتها وبخاصة أنه يحظى بصداقة خاصة ببعض اللاعبين مثل شيكابالا.

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