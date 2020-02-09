تعليق ناري من محمد رمضان على فيديو "الطيار الموقوف"

09 فبراير 2020 - 12:54 ص

أكد الفنان محمد رمضان، أن كابتن طيار أشرف أبو اليسر، كان على علم بأنه يصور فيديو وليس كما ادعى في الفيديو أنه تم فبركته دون علمه.



وأوضح "رمضان" – خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع عمرو أديب- أن الموضوع أخذ ضجة كبيرة وأنه حاول التدخل لحل أزمة وقف الطيار ولكنه لم يستطيع.



وتابع: "اعتذر للطيار أشرف أبو اليسر بسبب الأضرار التي لحقت به ومستعد لتعويضه".



وكشف الطيار أشرف أبو اليسر، الذي تسبب الفنان محمد رمضان في إيقافه مدى الحياة عن قيادة الطائرات، بعد أن نشر مقطع فيديو له يظهر فيه وهو جالس محل الطيار المساعد على متن طائرة خاصة لإحدى شركات الطيران، عن مفاجآت جديدة بشأن واقعة قيادة محمد رمضان للطائرة.



وقال أبو اليسر، إن الفنان محمد رمضان، طلب منه أن يلتقط صورة تذكارية لكي يعرضها على ابنه، مشيرًا إلى أن الطائرة كانت خاصة وكان على متنها 8 ركاب فقط.



وأضاف الطيار أشرف أبو اليسر، خلال فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه عندما ذهب مساعد الطيار إلى الحمام، فوجئ بوجود الفنان محمد رمضان بجواره يطلب منه التقاط صورة كي يريها لنجله، موضحًا أنه وافق بشرط عدم نشر.



وتابع أن الذي حدث من الفنان أنه نشر الصورة دون علمه ونشر الصورة في مقطع فيديو مع أغنية، مؤكدًا أن الذي حدث خطأ كبير لأنه يخالف جميع الأعراف والقوانين، قائلا: "إنه ينزل فيديو متفبرك بالمنظر ده وأن في واحد بيحلف أن محمد رمضان هو اللي سايق الطيارة غير صحيح بالمرة.. نحن نطير بالطيارة ولا نسوقها".

