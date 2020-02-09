مذيعة "النهار" تكشف تفاصيل مثيرة بقضية مقتل نجلها

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كشفت الإعلامية مروة ميمي، تفاصيل جديدة في قضية مقتل نجلها كريم.
وقالت مروة ميمي – خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC" مع الإعلامية إيمان الحصري- إن نجلها كريم قتل عمدا وكان يحاول الهروب من القاتل.
ولفتت إلى أنه في يوم الحادث أخبرها بأنه ذاهب للعب مع أصدقائه، مضيفة: "إضافة مصطلح القتل الخطأ على الحادث كما يروج له البعض مرفوض.. الحادث لم يكن حادث سير وإنما بعد معاينة ضباط المباحث لمكان الجريمة تبين أن كريم وأصدقائه كانوا بيلعبوا بلاي ستيشن وأخبرهم نجل صاحب الشقة أن والده اشترى مسدس جديد وأحضر المسدس وقام بحشوه بالرصاص الحي".
وتابعت: "حدث تحرش بدني بابني.. وقام القاتل بمطاردته بالسلاح لإرهابه داخل شقتهم.. ابني حاول الاختباء من القاتل وعندما أحتمى بباب غرفة وأطل برأسه أطلق الجاني عليه الرصاص فقتله على الفور".

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