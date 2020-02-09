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"التعليم": لا إلغاء لمسابقة الـ 120 ألف معلم

الحياة السياسية

الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام
الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام
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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، إنه لم يتم إلغاء مسابقة الـ 120 ألف معلم ولدينا عجز في المعلمين.
وأضاف الدكتور رضا حجازي - خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية- أن الوزارة تحتاج لعدد كبير من المعلمين يتخطي الـ 120 ألف معلم.
وتابع نائب وزير التربية والتعليم، أن العمل التطوعي ومسابقات التعيين آليات لسد عجز المعلمين.
وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن الوزارة تفتح باب التطوع للمؤهل العالي التربوي وفقا لما جاء في القانون، مضيفا أن التطوع يكون وفق ظوابط تضعها وزارة التربية والتعليم.

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