"التعليم": لا إلغاء لمسابقة الـ 120 ألف معلم

09 فبراير 2020 - 12:30 ص

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، إنه لم يتم إلغاء مسابقة الـ 120 ألف معلم ولدينا عجز في المعلمين.



وأضاف الدكتور رضا حجازي - خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية- أن الوزارة تحتاج لعدد كبير من المعلمين يتخطي الـ 120 ألف معلم.



وتابع نائب وزير التربية والتعليم، أن العمل التطوعي ومسابقات التعيين آليات لسد عجز المعلمين.

