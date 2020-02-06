  • الخميس 06 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر10:58 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطبيب الصيني

الطبيب الصيني الذي اكتشف فيروس كورونا.. «لم يمت»

ظهور اول حالة مصابة بفيروس كورنا بمستشفى العباسية

السعودية تعزل شقيقتين بسبب «كورونا»

الطقس

الزموا منازلكم.. الأرصاد تحذر من طقس غد

طالب يعتدي على أستاذ جامعي

طالب يقتحم مكتب أستاذ جامعي ويحاول إشعال النار فيه

أرشيفية

بالقانون.. طلاق من يفض غشاء بكارة زوجته بغير العضو

الطبيب الصيني «لي وين ليانج

وفاة الطبيب الصيني مكتشف «كورونا»

الفنانة إغراء

هل تتذكرون أول فنانة تعرت بالكامل؟ شاهدوا كيف أصبحت

الأمير محمد بن سلمان

أول صور من حفل زفاف ولي العهد السعودي

ارشيفية

قرار مفاجئ من «مرتضى منصور» ردًا على «تركي آل الشيخ»

الملك سلمان

أمر ملكي سعودي بمساعدة الصين في مواجهة «كورونا»

فيروس كورونا يثير خلافًا بين الصين وبريطانيا

عرب وعالم

الكشف على مصابي فيروس كورونا
الكشف على مصابي فيروس كورونا
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

انخفاض عدد المصابين بـ«كورونا» لأول مرة

#

أمر ملكي سعودي بمساعدة الصين في مواجهة «كورونا»

#

«كورونا» يواصل حصد الأرواح.. والضحايا 563

#

بسمة وهبة: الإخوان كلمة السر في انتشار فيروس كورونا

الصين

بريطانيا

بكين

فيروس كورونا

اتهم السفير الصيني في لندن، الخميس، بريطانيا بأنها «ردت بشكل مبالغ فيه» عبر الطلب من مواطنيها مغادرة الأراضي الصينية بسبب فيروس كورونا المستجد، مقللًا من خطورة الوباء.

وقال لو شياومينج في مؤتمر صحفي: «آمل أن تتبنى الحكومة البريطانية وجهة نظر موضوعية ومدروسة حيال ما يحصل في الصين. لقد أبلغناها أن رد فعل مبالغاً فيه ليس مفيداً. نعتقد أنه لا داعي لهذا الهلع».

وأوصت الخارجية البريطانية مواطنيها، الثلاثاء الماضي، بمغادرة الصين «إذا استطاعوا» بهدف الإقلال من خطر التعرض لفيروس كورونا الذي ظهر في ديسمبر، وسط الصين.

وأضاف السفير الصيني: «علينا أن نتبادل الدعم بدل إضعاف جهود الطرف الآخر» مؤكدًا أنه «يمكن السيطرة على الوباء وتجنبه وهو قابل للشفاء».

وذكر أن بريطانيا التزمت باتباع نصائح منظمة الصحة العالمية طالباً منها الاستمرار في ذلك.

وسجلت إصابة ثالثة مؤكدة بفيروس كورونا، الخميس، في المملكة المتحدة.

وأصاب الفيروس أكثر من 28 ألف شخص في الصين وتسبب بوفاة أكثر من 560 آخرين.

لكن هذه الحصيلة تظل أدنى مما خلفه فيروس سارس الذي أدى إلى وفاة 774 شخصاً في العالم بين 2002 و2003.

وفي السياق ذاته، قال السفير الصيني إن «أكثر من 19 مليون شخص أصيبوا هذا الموسم بالأنفلونزا في الولايات المتحدة وتوفي جراءها 10 آلاف شخص».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» جبروت امرأة.. تقتل زوجها من أجل عشيقها وتصوره وهو يحتضر
» الأهلي يكسر عقدة بيراميدز ويواصل تصدره للدوري
» عطل يضرب «فيسبوك ماسنجر» في مناطق عديدة بالعالم
» انخفاض عدد المصابين بـ«كورونا» لأول مرة
» 686 جنيهًا.. أسعار الذهب تعاود الارتفاع
» تعرف على أهم مميزات وعيوب إصدار «واتساب» الجديد
» بالقانون.. طلاق من يفض غشاء بكارة زوجته بغير العضو
» حبس محامي مشهور بتهمة هتك عرض فتاة
» أسعار الدولار تشهد استقرارًا في ختام التعاملات
» كويتية تجمع بين زوجين بحيلة غريبة
» أول تعليق لـ«ترامب» على تبرئته ورفض عزله

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:24 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم