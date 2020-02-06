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عطل يضرب «فيسبوك ماسنجر» في مناطق عديدة بالعالم

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حسن علام- متابعات

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الدردشات

ضرب عطل كبير تطبيق «فيسبوك ماسنجر»، مساء اليوم الخميس، في مناطق عديدة بالعالم.
وأظهر موقع «داون ديتكتور»، المعني بأخبار أعطال المواقع حول العالم، ظهور عطل في «ماسنجر» بأماكن عديدة بالعالم.

ويظهر على العطل الحالي أن معظم مستخدمي ماسنجر لا يمكنهم على المجموعات المشتركين فيها أو الدردشات الجماعية أن يرسلوا أي نصوص أو أي صور أو مقاطع فيديو.

كما أشار الموقع إلى أن العطل موجود على نسخة سطح المكتب والهواتف الذكية.

ولكن تلك المشكلة لم تظهر بصورة واضحة في الدردشات الفردية الخاصة عبر «فيسبوك ماسنجر».

وتركزت معظم الشكاوى في منطقة أوروبا وشمال أفريقيا ومناطق في الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب شرق آسيا.

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