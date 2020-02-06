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686 جنيهًا.. أسعار الذهب تعاود الارتفاع

مال وأعمال

الذهب
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أحمد سالم

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عاودت أسعار الذهب الارتفاع مجددًا خلال تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير، بقيمة 3 جنيهات، مسجلة 686 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21 وهو العيار الرئيسي لسوق الصاغة في مصر.

وجاء ارتفاع المعدن الأصفر، بعد أن شهد السعر العالمي لأوقية الذهب ارتفاعا ملحوظا من 1550 دولار إلي 1559 دولار حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 : 588 جنبه.

عيار 21 : 686 جنيها.

عيار 24 : 784 جنيها.

الجنيه الذهب 5488 جنيه.

أوقية الذهب 1559 دولار.

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