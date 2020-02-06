» كويتية تجمع بين زوجين بحيلة غريبة

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محمد فضل- متابعات

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الكويت

زوجة

زوجين

مرزوق الغانم

في إطار إثارة قضية "البدون" في الكويت، كشف رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، اليوم الخميس، عن حالات تزوير فاضحة في إطار حديثه عن هذه المشكلة التي تعاني منها الكويت، مشيرًا إلى أن سيدة من البدون جمعت بين زوجين، حيث تأخذ مساعدات مطلقة ومساعدات زوجة بسبب تزوير في الأوراق.

وحسب صحيفة القبس الكويتية، تطرق "الغانم" إلى قصة امراة تدعى "غريسة" عندها بطاقتان مدنيتان مختلفتان لكن الصورة مختلفة، موضحًا أن "غريسة" هي ذاتها تدعى "عمرة"، وتعمل في القطاع الخاص وتأخذ بدل دعم عمالة،بعد أن استخرجت الوثائق المزورة بالتواطؤ مع موظفين.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي: "أقول للمشككين، أن كل معلومة لها ما يسندها من وثائق رسمية عندي”، مضيفًا: “هذه المرأة غير موجودة على أرض الواقع.. يعني شبح، وفي المستندات مطلقة قبل الدخول عليها، وتأخذ مساعدة الزواج والمطلقات ورعاية سكنية والشبح عندها بيت وانتم ما عندكم بيت وتأخذ بدل إيجار".


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