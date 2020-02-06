الزموا منازلكم.. الأرصاد تحذر من طقس غد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس الغد، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود الجمعة، طقس بارد في ساعات النهار وشديد البرودة ليلًا.

ويكون الطقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، باردا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، دافئا على جنوب سيناء والغردقة وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

كما يتوقع أن تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وعلى كل من السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية بهما، ورياح مثيرة للأتربة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء والغردقة وشمال الصعيد وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

كما يشهد الطقس سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى، متوسطة على الوجه البحري، متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.



درجات الحرارة المتوقعة

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «12- 17».



الإسكندرية «10- 16».



قنا «11- 22».



الأقصر «11- 25».



أسوان «10- 26».