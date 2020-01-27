  • الإثنين 27 يناير 2020
  • بتوقيت مصر07:30 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

أرقام خرافية.. مصر تتفوق على تركيا فى سلاح الجو

بكين

أول حالة وفاة في العاصمة الصينية بسبب "كورونا"

ترامب ونتنياهو

«ترامب» يفاجئ الجميع: «صفقة القرن غد الثلاثاء»

بوستر فيلم الممر

عاجل.. الموت يفجع أحد أبطال فيلم الممر

نانسي عجرم وزوجها

بـ«كاس خمر».. تعليق جديد من زوج نانسي عجرم يثير الجدل

الطائرة

أول تعليق أمريكي على إسقاط طائرتها في أفغانستان

المملكة العربية السعودية

عاجل.. السعودية ترفض وجود الإسرائيليين على أراضيها

أرشيفية

كارثة لأمريكا.. "طالبان" تسقط طائرة تحمل جنودًا أمريكيين بأفغانستان

أرشيفية

تعليق سعودي وإماراتي مفاجئ عن مصالحة قطر

مواجهة كورونا

بيان عاجل من «الصحة» بشأن المطاعم الصينية

طلائع الجيش يتعادل إيجابيًا مع المقاصة

الرياضة

المقاصة
المقاصة

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

المقاولون العرب يتعادل إيجابيًا مع المقاصة

#

«كارتيرون» يرفض الراحة قبل مواجهة طلائع الجيش

#

إصابة فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال بالضفة

#

الجيش السوري يشتبك مع القوات التركية

المصريون

المقاصة

طلائع الجيش

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة لقاء مصر المقاصة أمام طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الجانبين على ملعب المقاولون العرب اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الممتاز.

ولم ينتظر أبناء مدينة الفيوم كثيرا حتى سجل ميدو جابر الهدف الأول بعدما سدد كرة ثابتة بقوة ثم ارتطمت في مدافعي طلائع الجيش وغيرت إتجاهها وسكنت الشباك.

وبعدها حاول فريق طلائع الجيش أن يسجل هدف التعادل إلا أن دفاع مصر المقاصة كان حاضرًا ومنع أكثر من كرة خاصة في الشوط الأول، الذي شهد تراجع تام من لاعبي المقاصة.

حتى وصلت الدقيقة 31  التي أرسل فيها ميدو جابر الكرة لشيميلس بيكيلي خلف المدافعين واستقبلها اللاعب ثم سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر في الشباك من الخارج، ثم ظهرت أنياب الفريق العسكري عند الدقيقة 35 والتي أرسل فيها محمد مسعد تمريرة من الجانب الأيسر لصلاح عاشور داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة ولكن خارج الملعب، وانتهى النصف الأول من المباراة بتقدم المقاصة على طلائع الجيش بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، الذي لم يستغرق طلائع الجيش وقتًا طويلًا ليحرز هدف التعادل الذي سجله عمرو جمال في الدقيقة 47، بعدما أرسل مهند لاشين تمريرة بينية لعمرو جمال داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة الغزال على يمين حارس المرمى محمود حمدي وحاول محمد دبش تشتيت الكرة ولكنها سكنت الشباك.

وبهذه النتيجة يتبقى الحال على ما هو عليه، حيث أن طلائع الجيش تواجد في المركز الـ15 برصيد 12 نقطة، فيما أحتل مصر المقاصة المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

دعوة أمي

فراج إسماعيل

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» مدرب الزمالك السابق يطالب جماهير الأهلي بمساندته
» مدرب الهلال السوداني يتوعد الأهلي بتصريح مفاجئ
» صورة.. «أردوغان» يشعر بالحزن العميق
» تصريح مفاجئ من «كلوب» عن مستوى محمد صلاح
» أول فيديو لطائرة تقل جنودًا أمريكيين أسقطتها طالبان
» سبب استبعاد «عواد» من مباراة الزمالك ودجلة
» زلزال يهز غرب إيران
» اتصال عاجل من «الخطيب» بـ«تركي آل الشيخ»
» كارثة لأمريكا.. "طالبان" تسقط طائرة تحمل جنودًا أمريكيين بأفغانستان
» "كاف" يحسم الجدل حول حكم مباراة الهلال السوداني والأهلي
» كارثة بالشرقية.. قتلى في تصادم 4 سيارات بسبب قيادة طفل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:30

  • عشاء

    19:00

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح