طلائع الجيش يتعادل إيجابيًا مع المقاصة

27 يناير 2020 - 07:18 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة لقاء مصر المقاصة أمام طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الجانبين على ملعب المقاولون العرب اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الممتاز.

ولم ينتظر أبناء مدينة الفيوم كثيرا حتى سجل ميدو جابر الهدف الأول بعدما سدد كرة ثابتة بقوة ثم ارتطمت في مدافعي طلائع الجيش وغيرت إتجاهها وسكنت الشباك.

وبعدها حاول فريق طلائع الجيش أن يسجل هدف التعادل إلا أن دفاع مصر المقاصة كان حاضرًا ومنع أكثر من كرة خاصة في الشوط الأول، الذي شهد تراجع تام من لاعبي المقاصة.

حتى وصلت الدقيقة 31 التي أرسل فيها ميدو جابر الكرة لشيميلس بيكيلي خلف المدافعين واستقبلها اللاعب ثم سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر في الشباك من الخارج، ثم ظهرت أنياب الفريق العسكري عند الدقيقة 35 والتي أرسل فيها محمد مسعد تمريرة من الجانب الأيسر لصلاح عاشور داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة ولكن خارج الملعب، وانتهى النصف الأول من المباراة بتقدم المقاصة على طلائع الجيش بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، الذي لم يستغرق طلائع الجيش وقتًا طويلًا ليحرز هدف التعادل الذي سجله عمرو جمال في الدقيقة 47، بعدما أرسل مهند لاشين تمريرة بينية لعمرو جمال داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة الغزال على يمين حارس المرمى محمود حمدي وحاول محمد دبش تشتيت الكرة ولكنها سكنت الشباك.

وبهذه النتيجة يتبقى الحال على ما هو عليه، حيث أن طلائع الجيش تواجد في المركز الـ15 برصيد 12 نقطة، فيما أحتل مصر المقاصة المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.