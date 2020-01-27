«ترامب» يفاجئ الجميع: «صفقة القرن غد الثلاثاء»

27 يناير 2020 - 06:45 م

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأنه سيتم إعلان تفاصيل صفقة القرن يوم غد الثلاثاء.

وقال "ترامب" إن البيت الأبيض سينشر خطة السلام في الشرق الأوسط (المعروفة بصفقة القرن) غدا الثلاثاء ظهرا بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت جرينتش)، بحسب "رويترز".

وتابع فى تصريحات للصحفيين لدى استقبال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أن "خطة السلام في الشرق الأوسط ستحقق الكثير للجميع".

وقال ترامب: "الفلسطينيون سيطلعون على خطة السلام غدا وهناك فرصة رائعة للتفاوض".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن "الكثير من الدول العربية وافقت على خطة السلام".