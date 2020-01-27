تأييد حبس «بوسي» عامين

27 يناير 2020 - 06:31 م

أصدرت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، قرارها بشأن المعارضة التي قدمتها المطربة ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ «بوسي» على حبسها عامين بتهمة التهرب من سداد مليون و 827 ألفا و210 جنيهات لمصلحة الضرائب.

وقررت المحكمة رفض المعارضة، واعتبارها كأن لم تكن واستمرار الحكم السابق بحبسها عامين.

كانت المحكمة حددت جلسة اليوم، لتقديم ما يفيد التصالح على وجه رسمي مع الجهات المختصة.

وقضت المحكمة يوم 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة، بعدما أسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى" تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات "وكالة الشافعى، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و827,210 ألف جنيه.