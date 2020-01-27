  • الإثنين 27 يناير 2020
  • بتوقيت مصر07:29 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

أرقام خرافية.. مصر تتفوق على تركيا فى سلاح الجو

بكين

أول حالة وفاة في العاصمة الصينية بسبب "كورونا"

ترامب ونتنياهو

«ترامب» يفاجئ الجميع: «صفقة القرن غد الثلاثاء»

بوستر فيلم الممر

عاجل.. الموت يفجع أحد أبطال فيلم الممر

نانسي عجرم وزوجها

بـ«كاس خمر».. تعليق جديد من زوج نانسي عجرم يثير الجدل

الطائرة

أول تعليق أمريكي على إسقاط طائرتها في أفغانستان

المملكة العربية السعودية

عاجل.. السعودية ترفض وجود الإسرائيليين على أراضيها

أرشيفية

كارثة لأمريكا.. "طالبان" تسقط طائرة تحمل جنودًا أمريكيين بأفغانستان

أرشيفية

تعليق سعودي وإماراتي مفاجئ عن مصالحة قطر

مواجهة كورونا

بيان عاجل من «الصحة» بشأن المطاعم الصينية

بـ«كاس خمر».. تعليق جديد من زوج نانسي عجرم يثير الجدل

آخر الأخبار

نانسي عجرم وزوجها
نانسي عجرم وزوجها

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

رسالة جديدة من زوج نانسي عجرم لمنتقديه

#

مفاجأة حول تأجيل محاكمة زوج نانسي عجرم

#

أحمد الفيشاوي يثير الجدل من جديد بسبب ابنة زوجته

#

إعلامي لبناني يثير الجدل بشأن حادثة نانسي عجرم: "ماذا لو قتلت"

قتل

فيلا

نانسي عجرم

فادي الهاشم

نشر الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، صورة لفنان أمريكي يحمل كأسًا من الخمر، مكتوب عليها جملة باللغة الإنجليزية ترجمتها هي :« أحب الاستماع إلى الأكاذيب وأنا أعرف الحقيقة».

واعتبر البعض أن هذه التغريدة، رد بطريقة غير مباشرة ، على ما يثار حول قضية حادث اقتحام منزله وما تبعها من تطورات كثيرة حتى الآن وتوجيه تهمة القتل العمد له، وتصريحات محامية المجني عليه بأنه القتيل تحدث معه لمدة 4 دقائق ونصف على هاتف عيادته.

وكشفت قناة "lbc " اللبنانية عن معلومات جديدة في قضية القتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، تنفي ما يتم تداوله عن اتصالات بين الدكتور فادي الهاشم والقاتل، على رقم عيادته .

وخضع فادي الهاشم إلى أول جلسة محاكمة أول أمس، والتي قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة أخرى للاستماع لأطرف جدد منهم شقيقه وعاملون في عيادته.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

دعوة أمي

فراج إسماعيل

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» مدرب الزمالك السابق يطالب جماهير الأهلي بمساندته
» مدرب الهلال السوداني يتوعد الأهلي بتصريح مفاجئ
» صورة.. «أردوغان» يشعر بالحزن العميق
» تصريح مفاجئ من «كلوب» عن مستوى محمد صلاح
» أول فيديو لطائرة تقل جنودًا أمريكيين أسقطتها طالبان
» سبب استبعاد «عواد» من مباراة الزمالك ودجلة
» زلزال يهز غرب إيران
» اتصال عاجل من «الخطيب» بـ«تركي آل الشيخ»
» كارثة لأمريكا.. "طالبان" تسقط طائرة تحمل جنودًا أمريكيين بأفغانستان
» "كاف" يحسم الجدل حول حكم مباراة الهلال السوداني والأهلي
» كارثة بالشرقية.. قتلى في تصادم 4 سيارات بسبب قيادة طفل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:30

  • عشاء

    19:00

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح