بـ«كاس خمر».. تعليق جديد من زوج نانسي عجرم يثير الجدل

27 يناير 2020 - 06:22 م

نشر الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، صورة لفنان أمريكي يحمل كأسًا من الخمر، مكتوب عليها جملة باللغة الإنجليزية ترجمتها هي :« أحب الاستماع إلى الأكاذيب وأنا أعرف الحقيقة».

واعتبر البعض أن هذه التغريدة، رد بطريقة غير مباشرة ، على ما يثار حول قضية حادث اقتحام منزله وما تبعها من تطورات كثيرة حتى الآن وتوجيه تهمة القتل العمد له، وتصريحات محامية المجني عليه بأنه القتيل تحدث معه لمدة 4 دقائق ونصف على هاتف عيادته.

وكشفت قناة "lbc " اللبنانية عن معلومات جديدة في قضية القتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، تنفي ما يتم تداوله عن اتصالات بين الدكتور فادي الهاشم والقاتل، على رقم عيادته .

وخضع فادي الهاشم إلى أول جلسة محاكمة أول أمس، والتي قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة أخرى للاستماع لأطرف جدد منهم شقيقه وعاملون في عيادته.

