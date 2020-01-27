بـ«كاس خمر».. تعليق جديد من زوج نانسي عجرم يثير الجدل

محمد فضل
نشر الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، صورة لفنان أمريكي يحمل كأسًا من الخمر، مكتوب عليها جملة باللغة الإنجليزية ترجمتها هي :« أحب الاستماع إلى الأكاذيب وأنا أعرف الحقيقة».
واعتبر البعض أن هذه التغريدة، رد بطريقة غير مباشرة ، على ما يثار حول قضية حادث اقتحام منزله وما تبعها من تطورات كثيرة حتى الآن وتوجيه تهمة القتل العمد له، وتصريحات محامية المجني عليه بأنه القتيل تحدث معه لمدة 4 دقائق ونصف على هاتف عيادته.
وكشفت قناة "lbc " اللبنانية عن معلومات جديدة في قضية القتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، تنفي ما يتم تداوله عن اتصالات بين الدكتور فادي الهاشم والقاتل، على رقم عيادته .
وخضع فادي الهاشم إلى أول جلسة محاكمة أول أمس، والتي قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة أخرى للاستماع لأطرف جدد منهم شقيقه وعاملون في عيادته.
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