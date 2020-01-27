«الوزير» يكشف حقيقة بيع أراضي السكة الحديد

27 يناير 2020 - 06:05 م

أكد وزير النقل، كامل الوزير، أنه لا بيع للأراضي المملوكة السكة الحديد بموجب تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر التى يقوم البرلمان بمناقشتها.

وقال الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة علي عبد العال التى تناقش التعديلات "إحنا مش هنبيع أراضي، الأراضى المستغنى عنها سيكون هناك حق الانتفاع منها".. وعقب عبد العال "نحن مطمئنون اننا فى أيد أمينة".

وينص التعديل على أن تضاف مادة جديدة برقم (7) مكررًا لنصوص القانون رقم 152 لسنة 1980 المشار إليه، نصها الآتى:

وعدا ما ورد بالمادة (7) من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها، يُنهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضى الهيئة القومية لسكك حديد مصروأصولها، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضى للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومى، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضى والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل.

ويدخل في حكم هذه المادة المبانى والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.