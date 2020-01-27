  • الإثنين 27 يناير 2020
  • بتوقيت مصر07:29 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

أرقام خرافية.. مصر تتفوق على تركيا فى سلاح الجو

بكين

أول حالة وفاة في العاصمة الصينية بسبب "كورونا"

ترامب ونتنياهو

«ترامب» يفاجئ الجميع: «صفقة القرن غد الثلاثاء»

بوستر فيلم الممر

عاجل.. الموت يفجع أحد أبطال فيلم الممر

نانسي عجرم وزوجها

بـ«كاس خمر».. تعليق جديد من زوج نانسي عجرم يثير الجدل

الطائرة

أول تعليق أمريكي على إسقاط طائرتها في أفغانستان

المملكة العربية السعودية

عاجل.. السعودية ترفض وجود الإسرائيليين على أراضيها

أرشيفية

كارثة لأمريكا.. "طالبان" تسقط طائرة تحمل جنودًا أمريكيين بأفغانستان

أرشيفية

تعليق سعودي وإماراتي مفاجئ عن مصالحة قطر

مواجهة كورونا

بيان عاجل من «الصحة» بشأن المطاعم الصينية

«الوزير» يكشف حقيقة بيع أراضي السكة الحديد

الحياة السياسية

الوزير
الوزير

حسن علام

أخبار متعلقة
#

قريبًا.. بيع تذاكر السكة الحديد بمكاتب البريد

#

"الإبراشي" يفتح النار على السكة الحديد: دويلة داخل الدولة

#

السكة الحديد تكشف حقيقة انقلاب جرار قطار السويس

#

السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

الوزير

المصريون

السكة الحديد

أكد وزير النقل، كامل الوزير، أنه لا بيع للأراضي المملوكة السكة الحديد بموجب تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر التى يقوم البرلمان بمناقشتها.

وقال الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة علي عبد العال التى تناقش التعديلات "إحنا مش هنبيع أراضي، الأراضى المستغنى عنها سيكون هناك حق الانتفاع منها".. وعقب عبد العال "نحن مطمئنون اننا فى أيد أمينة".

وينص التعديل على أن تضاف مادة جديدة برقم (7) مكررًا لنصوص القانون رقم 152 لسنة 1980 المشار إليه، نصها الآتى:

وعدا ما ورد بالمادة (7) من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها، يُنهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضى الهيئة القومية لسكك حديد مصروأصولها، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضى للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومى، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضى والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل.

ويدخل في حكم هذه المادة المبانى والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

دعوة أمي

فراج إسماعيل

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» مدرب الزمالك السابق يطالب جماهير الأهلي بمساندته
» مدرب الهلال السوداني يتوعد الأهلي بتصريح مفاجئ
» صورة.. «أردوغان» يشعر بالحزن العميق
» تصريح مفاجئ من «كلوب» عن مستوى محمد صلاح
» أول فيديو لطائرة تقل جنودًا أمريكيين أسقطتها طالبان
» سبب استبعاد «عواد» من مباراة الزمالك ودجلة
» زلزال يهز غرب إيران
» اتصال عاجل من «الخطيب» بـ«تركي آل الشيخ»
» كارثة لأمريكا.. "طالبان" تسقط طائرة تحمل جنودًا أمريكيين بأفغانستان
» "كاف" يحسم الجدل حول حكم مباراة الهلال السوداني والأهلي
» كارثة بالشرقية.. قتلى في تصادم 4 سيارات بسبب قيادة طفل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:30

  • عشاء

    19:00

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح