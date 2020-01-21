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شاهد.. الكاميرات تضبط شابًا وفتاة بفعل فاضح في المدرجات

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ضبطت كاميرات التوصير شابًا وفتاة في وضع مخل داخل المدرجات أثناء إحدى المبارايت الودية في برشلونة.

وتعرض المتفرج لموقف محرج مع الفتاة، وذلك خلال مباراة ودية بكرة القدم بين فريقي برشلونة ودلفين الإكوادوريين.

والتقطت عدسات الكاميرات شابا وهو يعانق فتاة ويقبلها، وعندما رفع المشجع رأسه ورأى نفسه على شاشة التلفاز العملاقة في الملعب، رفع يده عن الفتاة وتظاهر بأنه لا يعرفها، وانشغل بهاتفه المحمول.

وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحدث بعض المستخدمين في أمريكا الجنوبية أن عدسات الكاميرات ربما كشفت خيانة الرجل بسبب رد فعله.

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