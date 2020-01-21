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سبب صادم وراء انفصال حسن جميل عن "ريهانا"

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نجمة الهيب هوب العالمية ريهانا
نجمة الهيب هوب العالمية ريهانا

محمد فضل

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كشفت المدونة الشهيرة شالون ليستر، سبب انفصال رجل الأعمال السعودي حسن جميل عن نجمة الهيب هوب العالمية ريهانا، بعد 3 سنوات من المواعدة.

وأشارت المدونة إلى أن حسن جميل كان يريد زيادة وزن ريهانا، حيث أنه يحب الوزن الزائد، وهو ما اعترضت عليه ريهانا.

وأكدت عدة تقارير أجنبية، انفصال مطربة البوب العالمية ريهانا عن صديقها الملياردير السعودي جميل بشكل نهائي، بعد قصة حب دامت لأكثر من ثلاث سنوات من المواعدة والعلاقات العاطفية الحميمة والظهور المشترك في العديد من المناسبات العامة وعلى الشواطئ.

وفي تحليل جديد نشرته عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، نقلا عن مصادر خاصة مقربة من ريهانا، أكدت ليستر أن من بين تلك الأسباب إجبار جميل لريهانا على تناول وجبات لزيادة وزنها أكثر من اللازم.

وروت ليستر في فيديو نشرته عبر يوتيوب، أن الملياردير السعودي صاحب الـ 31 عاما، كان يخفي الوجبات الخفيفة التي تتناولها ريهانا طوال اليوم، ويتعمد فقدانها في الطائرة والسيارة ليجبرها على تناول وجبات دسمة طوال الوقت من أجل زيادة وزنها.

وأبرزت المدونة الشهيرة أن وزن المطربة الأكثر دخلا في العالم، زاد من 125 رطل(56.699 كلغ) لـ 200 رطل(90.71 كغ) خلال علاقتهما، وهو ما يعد زيادة ملحوظة.


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