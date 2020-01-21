الإفراج عن شاعر سعودي بعفو من"بن سلمان" والأخير يفاجئه

21 يناير 2020 - 05:25 م

أفرجت السلطات السعودية، عن الشاعر سفر الدغيلبي، بعد أن كان تم حبسه على إثر قصيدة انتقد فيها أهالي منطقة "سبت العلايا".

وفور خروجه فاجأ الشاعر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بشكره وذلك لعفوه عنه، معتذراً عما بدر منه من إساءة لأهالي سبت العلايا، التابعة لمحافظة بلقرن في منطقة عسير .

وقال الشاعر الدغيلبي في تغريدة له في حساب "إبداعات سفر الدغيلبي" على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أتقدم لسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله بخالص الشكر والعرفان لعفوه عني، فهو خير العارفين للشعر وفن المحاورة، وهو الراعي والمجدد لتراث الجزيرة العربية" .

وتابع الشاعر السعودي :" وإن كانت الأبيات قد فسرت خطأ بأنها أساءت لمن أكن لهم التقدير والاحترام، فأعتذر عن سوء الفهم. حفظ الله مولاي وسمو سيدي".

ثم اتبع تغريدته بقصيدة مدح في ولي العهد، بعد عفوه عنه.



إهداء إلى مقام سيدي ولي العهد الأمير : محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله pic.twitter.com/o4eO3jAWuz — ابداعات سفر الدغيلبي (@safersaad1) January 21, 2020

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أتقدم لسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله بخالص الشكر والعرفان لعفوه عني،،فهو خير العارفين للشعر وفن المحاورة وهو الراعي والمجدد لتراث الجزيرة العربية

وإن كانت الابيات قد فسرت خطأ بانها أساءت لمن أكن لهم التقدير والاحترام فأعتذر عن سوء الفهم.

حفظ الله مولاي وسمو سيدي. pic.twitter.com/Jw5pM6dikm — ابداعات سفر الدغيلبي (@safersaad1) January 20, 2020